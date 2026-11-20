Збірна України з футболу точно не зіграє з Білоруссю у кваліфікації на XVIII чемпіонат Європи. Як передає Sportanalytic, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) опублікував офіційну процедуру жеребкування, в якій вказано, що одразу 5 матчів будуть заборонені, тому команди не зможуть зустрітися у відборі.

Йдеться про поєдинки України проти Білорусі, Вірменії проти Азербайджану, Гібралтару з Іспанією, Косово з Боснією і Герцеговиною та Косово проти Сербії.

Зазначимо, що Виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення, що Україна не може грати з Білоруссю ще 27 травня 2022 року. На початку російського вторгнення в Україну держава-союзник РФ надала свою територію для нападу на нашу країну. УЄФА обґрунтував обмеження необхідністю забезпечити безпеку гравців, офіційних осіб та інших учасників матчу.

Натомість між Косово та Боснією і Герцеговиною, а також Сербією існує давня політична напруженість через невизначеність Косова. Вірменія та Азербайджан неодноразово воювали між собою за суміжні території, а Іспанію та Гібралтар розведуть через територіальну суперечку з Великою Британією.

ForUA зазначає, 6 грудня у Белфасті (Північна Ірландія) відбудеться жеребкування відбіркового етапу до Євро-2028, яке прийматимуть Англія, Ірландія, Шотландія та Вельс з 9 червня до 9 липня 2028 року. У кваліфікації позмагаються 54 команди.