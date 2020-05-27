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Генеральный прокурор не имеет права давать указания прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры относительно выполнения их полномочий.

Об этом говорится в открытом письме прокуроров, опубликованном в ответ на заявление Ирины Венедиктовой об их бездействии.

«Согласно закону «О Прокуратуре» генпрокурор, его первый заместитель и заместители не имеют права давать указания прокурорам САП и осуществлять действия, которые прямо касаются реализации прокурорами САП их полномочий. Поэтому не понятно, какие именно полномочия использовала генеральный прокурор для проверки состояния организации досудебного расследования в уголовных процессах, которые расследуются НАБУ, и какие именно нормы закона позволяют давать оценку таким производством», - заявили в САП.

Что касается уголовных производств, у которых «было сообщено о подозрении 2-4 года назад, а следствие до сих пор не завершено», то они «достались САП в наследство от дореформенной Генпрокуратуры». Поэтому, по мнению САП, следует спросить у прокуроров, которые сейчас работают в Офисе генпрокурора, почему эти дела так долго не передавались в суд.

В САП отмечают, что до сих пор не получили материалы производств, подследственность у которых определена за НАБУ еще полгода назад.

Также в Специализированной прокуратуре опровергли заявления Венедиктовой о якобы  недостатках в осуществлении процессуального руководства прокурорами в ряде производств.

Напомним, 26 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова обвинила прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей и пообещала не оставить это без реакции.
ForUm

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