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По состоянию на 07:00 27 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 57 человек. Всего за время пандемии выздоровели 102 человек, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 287 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток – 35 человек.

К сожалению, в Вооруженных силах Украины зафиксировано третий летальный случай от коронавируса.

Так, в связи с COVID-19 умер работник Вооруженных сил Украины на Львовщине.

Он болел с 11 мая, лечился дома. 18 мая в связи с ухудшением состояния здоровья работник ВС Украины обратился в городскую больницу Каменно-Бугского района и в тот же день ему сделали экспресс-тест для выявления признаков наличия COVID-19. Исследование пациента показали отрицательный результат. Больной получал необходимое лечение, но 22 мая с отсутствием динамики к улучшению состояния здоровья он был направлен во Львовскую туберкулезную больницу, где было проведено лабораторное исследование методом ПЦР-тестирования, по результатам которого у работника ВС Украины подтвердили заболевание острой респираторной болезни COVID-19 посмертно.

За прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых (один из них летальный, как сообщалось выше) случаи заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

В учреждениях здравоохранения находится двое военнослужащих (Военно-медицинский клинический центр Центрального региона и Национальный военно-медицинский клинический центр «ГВКГ»). Еще один военнослужащий (Киевская область) находится на амбулаторном лечении.   Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Сейчас в Вооруженных силах Украины учтено – 162 человека, болеет – 57 человек, выписаны - 102 человека, летальных - 3 случая.
ForUm

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