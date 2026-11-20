Німеччина пропонує передбачити в наступному семирічному бюджеті Європейського Союзу механізм, який дозволить залучати для України додаткове фінансування понад 100 млрд євро, запропонованих Єврокомісією. Водночас Берлін хоче змінити процедуру ухвалення рішень, щоб окремі країни не могли блокувати подальшу допомогу, повідомляє Politico з посиланням на високопосадовця ЄС і дипломатів.

За даними видання, німецька ініціатива передбачає створення фінансового резерву, який дозволить Євросоюзу позичати додаткові кошти для підтримки України в майбутньому. Це допоможе уникнути необхідності щоразу погоджувати масштабні витрати та шукати нові джерела фінансування.

Наразі багаторічний бюджет ЄС і запропонований механізм мають отримати одностайну підтримку всіх 27 держав-членів. Однак Німеччина хоче, щоб подальші рішення про залучення грошей для України ухвалювалися кваліфікованою більшістю голосів. Таким чином, окремі уряди не зможуть одноосібно заблокувати фінансування.

У Берліні побоюються, що політична підтримка України в Європі може послабитися. Зокрема, ризики пов'язують із президентськими виборами у Франції, які мають відбутися у квітні. Якщо перемогу здобуде лідерка ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен, позиція Парижа щодо допомоги Києву може змінитися.

Також німецькі посадовці занепокоєні посиленням позицій партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), яка критикує витрати на підтримку України та випереджає консерваторів канцлера Фрідріха Мерца в низці соціологічних опитувань.

Ще однією причиною поспіху є фінансове навантаження на бюджет ЄС. За оцінками Єврокомісії, процентні виплати за вже наданими Україні кредитами перевищать 40 млрд євро. Берлін наполягає, щоб ці витрати покривав загальний бюджет Євросоюзу. Через це значна частина запропонованих 100 млрд євро може піти на обслуговування боргів, а не на нову допомогу.

Міністр Німеччини у справах Європи Гюнтер Крайхбаум наголосив, що фінансування України відповідає спільним інтересам Євросоюзу та має бути гарантоване на тривалу перспективу.

Водночас ініціатива Берліна може зіткнутися з опором Угорщини, Чехії та Словаччини, які раніше вимагали винятків із механізмів підтримки України. Це може ускладнити переговори щодо нового бюджету ЄС напередодні спеціального саміту, запланованого на 26–27 листопада.

Раніше ForUa повідомляло, з якої позиції союзники долучаються до мирного процесу.