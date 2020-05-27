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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» нужно менять. Такое мнение он высказал в интервью Главкому.

«Я понимаю, там есть позиции, которые будут восприниматься положительно, а есть те, которые будут восприниматься негативно. И любой политик, особенно в условиях войны и непростой ситуации в государстве, должен думать не о том, как положительно или отрицательно будут восприняты его слова о языке, а понимать – объединит это украинское общество или нет», - сказал Разумков.

Он уточнил, что соответствующие законопроекты зарегистрированы в парламенте, но не включены в повестку дня пленарных заседаний в ближайшие недели.

В то же время на вопрос, есть ли у «Слуги народа» обобщенная основная концепция по «языковому» закону, спикер сказал, что фракция в этом случае «достаточно разнообразна».

«От слишком радикально настроенных в защиту украинского языка депутатов до тех, кто будет занимать абсолютно противоположную позицию. Вы это сами видите. Но большая часть, мне так кажется, будет придерживаться именно центристской позиции, и в этом вопросе так же», - уточнил председатель ВР.

Напомним, закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу 16 июля.

Закон предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. При этом лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учебных заведениях для получения дошкольного и начального образования, наряду с государственным языком, на языке соответствующего национального меньшинства Украины.
ForUm

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