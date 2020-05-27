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Сотрудники Национальной полиции Украины задержали в Одессе четырех иностранных граждан, причастных к стрельбе и ранению мужчины в Киеве 26 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

Вчера, 26 мая, в Печерском районе Киева неизвестные совершили несколько выстрелов в мужчину. Пострадавший с огнестрельными ранениями доставили в больницу.

После установления личности потерпевшего сразу стали понятны мотивы совершения этого преступления. Пострадавшим оказался гражданин Черногории, который находится в международном розыске и является одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики на территорию большинства европейских стран.

«Основными версиями покушения на убийство стала преступная деятельность потерпевшего, возможный передел сфер влияния в самой организации, а также между балканскими преступными кланами, контролирующими наркотрафик», - сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Представители Департамента стратегических расследований Нацполиции оперативно установили лиц, причастных к покушению. Это граждане Черногории, Македонии и Сербии. Один из них находится в международном розыске за заказное убийство.

По словам председателя Нацполиции, в начале мая они прибыли в Украину, заранее приобрели транспорт, огнестрельное автоматическое оружие и организовали слежку за будущей жертвой и ее семьей. Определившись с датой убийства, фигуранты ждали потерпевшего у его дома. Совершив пять выстрелов в жертву, двое злоумышленников сели в автомобиль и покинули место преступления. Через несколько метров они покинули и подожгли машину, чтобы уничтожить доказательства. Проанализировав видео с камер наблюдения, полицейские установили, что «стрелков» ждали их сообщники.

«Полицейские установили маршрут и автомобиль, на котором они направлялись в сторону Одесской области, чтобы через границу Украины с Молдовой покинуть территорию страны вне таможенного контроля. Понимая, что злоумышленники вооружены, к полицейской операции по задержанию киллеров привлекли спецназовцев КОРД. Утром при въезде в Одессу сотрудники ДВР, уголовного розыска, Главного следственного управления, полиции Одесской и КОРД задержали четырех человек. При этом злоумышленники оказали сопротивление и пытались убежать», - отметил Клименко.

Фигуранты задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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