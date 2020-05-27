Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подал в суд иск о защите чести и достоинства к президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщил его адвокат Денис Цыпин.

«Мы все помним, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский назвал Бондаренко «бандитом». Вот ответ. Увидимся с президентом Украины в суде».

Иск подан в Печерский районный суд Киева.

Бондаренко просит взыскать с Зеленского моральный ущерб за унижение чести, достоинства и деловой репутации в размере одной гривни.

Напомним, 20 мая, во время пресс-конференции Зеленский назвал Бондаренко бандитом, который решил снимать карантин в городе раньше всей страны, а его действия - популизмом. По словам президента, против Бондаренко открыли 19 уголовных производств.

В ответном видеообращении мэр подчеркнул, что все они были открыты из-за его политической деятельности. Также Бондаренко добавил, что Зеленскому «на местных выборах в Черкассах нечего ловить, хоть вы говорите, что это принципиальное дело. Мы вас тут ждем, господин президент».