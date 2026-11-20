Франція знову порушує питання членства України в НАТО у зв’язку з прискоренням переговорного процесу щодо завершення війни та необхідністю визначити довгострокові гарантії безпеки для України та Європи. Про це розповіли джерела в колі радників президента Франції, передає Ukrinform.

«Президент ніколи й не змінював своєї позиції щодо України та НАТО. Але ми сьогодні знову повертаємося до цього питання, тому що вважаємо, що переговорний процес прискорився. Зараз ми перебуваємо на етапі структуризації переговорів. І робимо це за повноцінної участі наших європейських партнерів, у тісній взаємодії з американцями та за повної підтримки України», - зазначив співрозмовник.

За його словами, на цьому етапі важливо мати максимально чітке розуміння майбутніх гарантій безпеки, зокрема тих, що передбачені статтею 5.

«Оскільки НАТО досі не поверталося до питання членства України, президент сьогодні нагадує про необхідність відновити цю дискусію. І на нашу думку, в наших спільних інтересах просуватися вперед та детально опрацьовувати умови цього вступу», - заявили в оточенні Макрона.

Співрозмовник нагадав, що під час саміту НАТО у Вільнюсі США та Німеччина виступили проти підтвердження можливості вступу України до Альянсу, тоді як Франція вже тоді чітко підтримувала таку перспективу, «бо це найкращий спосіб надати гарантії».

За його словами, після завершення війни Україна матиме найбільш досвідчену, ефективну та боєздатну армію, що, безумовно, стане надзвичайно важливим активом для Альянсу.

Як повідомляв ForUA, президент Франції Еммануель Макрон за підсумками засідання «Коаліції охочих» у Берліні заявив, що переговори про мир мають відбуватися за участю України, Росії, США та Європи. Він також закликав повернутися до питання членства України в НАТО як складової довгострокової європейської безпеки.