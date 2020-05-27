Кабинет Министров Украины поддержал проект постановления, которым вносятся изменения в правила регистрации места проживания для урегулирования особенности регистрации места проживания в ипотечном жилье.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 27 мая, сообщает Укринформ.

«Вносим изменения в правила регистрации с тем, чтобы урегулировать особенности регистрации места проживания в ипотечном жилье с целью совершенствования этой процедуры и защиты ипотекодержателей. Прошу поддержать», - сказал министр юстиции Денис Малюська, докладывая вопрос на заседании правительства.

В то же время он попросил членов правительства поддержать проект постановления с доработкой в течение суток.

«Мы все согласовали, министерства на контакте, но надо еще формально доработать», - добавил министр.