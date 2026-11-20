НАБУ і САП викрили керівника одного з підрозділів Департаменту захисту національної державності СБУ на розголошенні відомостей досудового розслідування та одержанні неправомірної вигоди.

Посадовець налагодив системний канал передачі інформації з обмеженим доступом зацікавленим особам в обмін на дорогі подарунки та послуги, повідомляє НАБУ.

Підозрюваний, здійснюючи оперативний супровід у справі щодо ПАТ "Укрнафта", зливав довіреній особі бенефіціара групи "Приват" інформацію про заплановані слідчі дії, що допомагало фігурантам обходити санкції та розшук. За ці послуги в грудні 2024 року для його родини оплатили проживання в готелі Radisson Blu Resort Bukovel на 160 тис. грн.

У 2023 році цей же співробітник СБУ за винагороду передавав тодішньому директору з буріння АТ "Укргазвидобування" інформацію із закритих держбаз і відомості від мобільних операторів. За ці дані топменеджер товариства придбав BMW X5, який для конспірації оформили на підконтрольну фірму, хоча фактично автомобілем користувалися посадовець СБУ та його дружина.

Наразі про підозру повідомили трьом особам: посадовцю СБУ; довіреній особі одного з бенефіціарів групи "Приват"; колишньому директору з буріння АТ "Укргазвидобування".

Як повідомляє САП, посадовцю СБУ інкримінуються ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 2 ст. 387 (розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування) Кримінального кодексу України.

Дії довіреної особи та ексдиректора кваліфікуються за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

Досудове розслідування триває.

Фото та відео: НАБУ.