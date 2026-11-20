У Люблінському воєводстві Польщі екстрені служби виявили уламки невідомого літального об’єкта.

Уламки були виявлені в околицях селища Новий Ліповець у Білгорайському повіті, повідомляє RMF FM.

У Любачовському повіті Підкарпатського воєводства було чутно гучний вибух, у небі було видно спалах, а будинки затремтіли.

"У зв’язку з подією на території Білгорайського повіту, що стосується виявлення неідентифікованих літальних об’єктів, на місці їхнього падіння наразі проводяться процесуальні дії в рамках розслідування в необхідному обсязі (ст. 308 КПК). Триває охорона території та встановлення точної кількості та характеру об’єктів", – йдеться в заяві прокуратури в Любліні.

На місце можливого падіння об’єкта було направлено Наземну пошуково-рятувальну групу із Сил територіальної оборони.

Тривають пошуки об’єкта у Підкарпатті. У район Рудника-над-Сяном у Ніжанському повіті, на півночі воєводства, було направлено, зокрема, пожежників.

Вони шукають об’єкт, який, як вважається, впав на землю, служби отримали багато повідомлень, що можуть вказувати на таке падіння.

Фото: RMF FM.