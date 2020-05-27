В Конституционный суд Украины 27 мая поступило конституционное представление 53 народных депутатов относительно соответствия Конституции закона «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры» от 16 апреля 2020 № 561-IX.

Как сообщается на сайте суда, субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый Закон Украины не соответствует ряду статей Основного Закона.

С текстом конституционного представления можно ознакомиться на официальном веб-сайте суда в рубрике «На рассмотрении суда».

Авторы представления апеллируют к тому, что при внесении изменений в действующие законы содержание и объем существующих права и свобод не могут быть ограничены. Принятый же закон, как отмечают парламентарии, предусматривает лишение народного депутата права надлежащим образом отстаивать законодательную инициативу, в том посредством внесения правок и предложений в проекты законов.

Среди авторов представления – ряд нардепов «Батькивщины».

Напомним, 16 апреля Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры», которым предусматривается рассмотрение отклоненных комитетом поправок к законопроекту только в случае принятия парламентом отдельного процессуального решения.

Согласно документу, в случае представления к законопроекту, который готовится ко второму чтению (кроме проекта кодекса, рассматриваемого Верховной Радой по специальной процедуре), предложений, поправок в количестве в пять раз или более превышающем количество статей проекта первичного законодательного акта или количество пунктов проекта о внесении изменений в первичные законодательные акты, но не менее 500 предложений, поправок, такой законопроект может рассматриваться по особой процедуре.

Ранее в так называемый антиколомойский законопроект нардепы подали более 16 тысяч правок.