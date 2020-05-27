По состоянию на утро 27 мая в Украине подтверждено 21905 случаев COVID-19, из них 7995 выздоровели, 658 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 321 случай, сообщил Центр общественного здоровья.

Всего в Украине исследовано 312532 образцы методом ПЦР.

По данным СНБО, выздоровели за сутки 420 человек.

В общем заболели 1595 детей и 4241 медик. На амбулаторном лечении 15 074 пациентов, из них 1331 ребенок и 3447 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6831 человек, из них 264 ребенка и 794 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких потребовалось 259 людям.