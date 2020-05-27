На правительственном сайте появилась петиция с требованием разорвать договор аренды Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью Московского патриархата и передать ее в пользование Православной церкви Украины (ПЦУ). Петицию, аналогичную по содержанию той, что ранее была опубликована на сайте президента, обнародовали 26 мая.

«Поскольку на электронной петицию №22/092966-эп аналогичного содержания на веб-сайте Официального интернет-представительства Президента Украины, которую поддержали более 25 тысяч граждан, президентом был дан ответ о нахождения вопроса управления объектами государственной собственности в компетенции Кабинета Министров Украины в соответствии с пунктом 5 статьи 116 Конституции Украины, прошу рассмотреть петицию, текст которой приведен ниже», - пояснил автор документа.

Отмечается, что УПЦ МП не является автокефальной православной церковью на территории Украины. Кроме того, высокие церковные иерархи Украинской православной церкви Московского патриархата были неоднократно замечены в высказываниях и действиях направленных против украинского народа.

Киево-Печерская лавра тысячу лет является одной из величайших святынь украинского народа.

Православная церковь Украины (ПЦУ) – автокефальная православная церковь на территории Украины, пятнадцатая в диптихе. Константинопольская церковь считает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии.

ПЦУ образовалась в результате объединения трех украинских православных церквей: УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП.

«Вполне справедливо, чтобы духовную святыню использовала православная конфессия которая признана православным миром автокефальной православной церковью на территории Украины», - подчеркнул автор петиции.

Напомним, в конце апреля электронная петиция с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить использование Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью Московского патриархата путем расторжения договора аренды и передать монастырь Православной церкви Украины (ПЦУ) набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

В ответ Зеленский заявил, что вопросами управления государственной собственностью, в частности Киево-Печерской лавры, занимается Кабинет Министров Украины.