Рада Європейського Союзу схвалила виділення додаткового 1 млрд євро на військову допомогу Україні в межах Європейського фонду миру (EPF). Кошти спрямують на спільні закупівлі озброєння та військового обладнання для Збройних сил України.

Про це йдеться в заяві Ради ЄС від 20 листопада.

За виділені кошти планують придбати як летальне, так і нелетальне обладнання. Зокрема, до переліку увійшли безпілотники, системи протиповітряної оборони, боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, радіолокаційне обладнання та вибухові речовини. Постачання мають завершити до кінця 2027 року.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас наголосила, що новий пакет допомоги посилить можливості України протистояти російській агресії.

«За 24 години Росія вбила українських цивільних, пошкодила кілька посольств у Києві та порушила повітряний простір Польщі. Немає жодної ознаки того, що Росія хоче миру, – про це свідчать дії Москви. Сьогодні ми схвалюємо використання ще 1 мільярда євро для підтримки здатності України захищатися», – заявила Каллас.

За даними Ради ЄС, із 2021 року через Європейський фонд миру Україні надали 11,8 млрд євро. Із цієї суми 9,9 млрд євро передбачили для відшкодування державам-членам витрат на двосторонню військову допомогу Києву, ще 950 млн євро – на підготовку українських військовослужбовців у межах тренувальної місії ЄС EUMAM.

Окремо через цей механізм Євросоюз спрямував 3,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів на першочергові потреби України. Зокрема, кошти використали для забезпечення боєприпасами, системами ППО та безпілотниками.