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В Германии судьи Высшего земельного суда Ольденбурга отказали в экстрадиции в Украину подозреваемого в создании коррупционных схем бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко. Решение об этом принято в среду, 27 мая, сообщает DW.

Судьи решили, что в настоящее время нельзя установить, что уголовное преследование Онищенко в Украине осуществляется по политическим мотивам.

Впрочем, как отмечается в объяснении к постановлению судебного органа, «существует значительная вероятность» того, что в случае экстрадиции Онищенко «не будут соблюдены минимальные стандарты международного права относительно условий содержания в тюрьмах», в том числе и Европейской конвенции по правам человека. Поэтому экстрадиция является недопустимой.

Ранее суд обратился к украинским властям с просьбой предоставить «детальное описание» условий содержания под стражей, на которые мог бы рассчитывать Онищенко в следственном изоляторе в Киеве. Однако тогда украинская сторона проинформировала немецкий суд «только в общих чертах» о том, что международные стандарты будут соблюдены. Таких заверений судьям в Ольденбурге было мало.

Как сообщал ForUm, Антикоррупционный суд решил слушать дело беглого экс-нардепа Александра Онищенко в специальном судебном разбирательстве. 

В ноябре 2019 года Онищенко задержали возле города Ольденбург, в федеральной земле Нижняя Саксония.

5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину

В июле 2018 года детективы НАБУ завершили досудебное расследование в отношении Онищенко.

В феврале 2019 года прокуроры САП утвердили и направили в суд обвинительный акт по так называемому «газовому делу» в отношении Онищенко и его финансового директора.

30 января Высший антикоррупционный суд направил запрос об оказании международной правовой помощи в ФРГ, а именно о вручении повестки о вызове Онищенко на судебное заседание.

Онищенко запросил в ФРГ политического убежища.
ForUm

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