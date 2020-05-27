Пятого президента Украины Петра Порошенко повторно вызывали в Государственное бюро расследований на 29 мая для допроса в качестве свидетеля по двум уголовным производствам, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

«В связи с неявкой 26.05.2020 года, в соответствии с требованиями ст. 133, 135 УПК Украины Порошенко П.А. повторно вызывается в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в 11 час. 00 мин. 29 мая 2020 в уголовном производстве №42020000000000307, ​​в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников», – сказано в сообщении.

Кроме этого, сообщается, что Порошенко вызывается в Государственный бюро расследований в 12:00 29 мая для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве № 62020000000000456 «по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которое может причинить существенный вред государственным интересам».

«Для этого Порошенко П.А необходимо явиться по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15, каб. 510, г. Киев. Явка обязательна», – сказано в сообщении.

Напомним, 26 мая пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко открыл выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции. По делу перемещения этих картин через границу ГБР вызывало Порошенко на допрос – именно на время открытия выставки - в 11:00 26 мая.

Позже в ГБР сообщили, что сотрудники бюро приехали в музей Гончара, где вручили повестку супруге Петра Порошенко Марине о повторном вызове на допрос пятого президента по делу о перемещении художественных ценностей. Однако адвокат отрицает этот факт.

В ГБР же настаивают, что вручили повестку Марине Порошенко.

Как известно, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство из-за прослушивания разговора пятого президента Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джозефом Байденом.