Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя НАК «Нафтогаз Украины».

С 29 апреля главой НАК назначен Юрий Витренко.

Принятое Кабинетом Министров Украины решение об увольнении Андрея Коболева с должности председателя НАК «Нафтогаз Украины» является юридической манипуляцией.

В Киеве с субботы, 1 мая, ослабят строгие ограничения, заявил мэр Виталий Кличко.

С 1 мая в Киеве отменяется красный уровень эпидемической опасности. Такое решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 28 апреля

Цена на электроэнергию для населения останется без изменений – 1 грн 68 коп. за кВт/ч. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Россия начала частичный вывод войск с территории временно оккупированного Крыма. В то же время, отвода войск от восточной границы Украины в Воронежской области так и не наблюдается, заявил председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений».

Народные депутаты собрали более 150 голосов за проведение внеочередного заседания Веровной Рады, чтобы рассмотреть вопрос об отставке Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что встреча с российским коллегой Владимиром Путиным обязательно состоится.

Войны с Украиной можно и нужно избежать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В результате санкций СНБО отстранены от исполнения служебных обязанностей еще 39 работников Гостаможслужбы.

На Луганщине разоблачена противоправная деятельность террористической группы, которая собиралась распылить хлор в месте дислокации военных.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал два распоряжения о созыве 29 апреля внеочередного пленарного заседания парламента: на 16:00 и на 16:15.

В Украине по состоянию на 28 апреля 2021 года зафиксировано 9590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Катер береговой охраны США «Гамильтон» вошел в Черное море.

Несколько сотен человек провели шествие вышиванок, посвященное дивизии «Галичина» в Киеве.