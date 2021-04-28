Цена на электроэнергию для населения останется без изменений – 1 грн 68 коп. за кВт/ч. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время вступительного слова на заседании правительства 28 апреля.

Кабинет министров продлил механизм действия ПСО до 30 июня.

«Новые правила также устанавливают, что государственные компании Энергоатом и Укргидроэнерго будут осуществлять продажу электроэнергии напрямую поставщикам универсальных услуг по двусторонним договорам, без посредника в виде ГП «Гарантированный покупатель», - отметил премьер-министр.