Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України має розпочати роботу в Гаазі у 2027 році. Тоді ж Україна розраховує запустити міжнародну компенсаційну комісію, яка визначатиме виплати за збитки, завдані російською агресією.

Про це Сибіга сказав 27 листопада на спільній пресконференції з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе в Києві, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

За словами міністра, підготовка обох механізмів перейшла від політичних домовленостей до практичної реалізації. Він відзначив роль Ради Європи в цій роботі та заявив, що наступний рік має стати роком правосуддя.

Сибіга також повідомив, що цього тижня Верховна Рада ухвалила рішення про приєднання України до керівного комітету Спеціального трибуналу.

До створення трибуналу готові долучитися 39 держав і міжнародних організацій. Наразі є 10 необхідних ратифікацій та урядових рішень, для запуску механізму потрібно ще щонайменше шість.

Щодо міжнародної компенсаційної комісії, за словами міністра, необхідно отримати ще 13 ратифікацій.

Сибіга наголосив, що компенсації мають отримати не лише громадяни, а й українські підприємства та держава. Йдеться про прямі виплати за зруйноване майно та інші втрати внаслідок російської війни.

Наразі відкрито всі 43 категорії заяв до міжнародного Реєстру збитків, який охоплює різні види шкоди, завданої російською агресією. Подано вже понад 200 тисяч заяв.

Міністр закликав громадян і бізнес активно користуватися цим механізмом та документувати завдані збитки, адже їх фіксація є необхідною для подальшого отримання компенсацій.

Сибіга висловив переконання, що до відповідальності буде притягнуто керівництво Росії та його поплічників.