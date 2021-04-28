В Киеве с субботы, 1 мая, ослабят строгие ограничения, заявил мэр Виталий Кличко.

«Сегодня утром Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий в столице. Мы надеемся, что и Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о пересмотре уровня эпидемической опасности и вывода столицы из «красной зоны», - отметил мэр.

Следовательно, с 1 мая весь наземный общественный транспорт и метро возобновят перевозку пассажиров в обычном режиме.

Также с 1 мая, возобновят работу учреждения торговли, торгово-развлекательные центры, рынки, ярмарки, заведения общественного питания, спортивные залы и фитнес-центры. «Впрочем, владельцы этих заведений должны понимать, что работать только с соблюдением всех норм безопасности! Это в ваших интересах, ибо, если ситуация снова ухудшится, - новых ограничений не избежать!» - отметил мэр Киева.

Возобновят свою работу и Центры предоставления административных услуг. Но, будут принимать посетителей по предварительной записи через электронные сервисы.

Со следующую среду, 5 мая, город восстановит учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях. Также в столице восстановят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.