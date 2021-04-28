С 1 мая в Киеве отменяется красный уровень эпидемической опасности. Такое решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 28 апреля, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

По словам Министра здравоохранения Максима Степанова, в городе наблюдается стабилизация эпидемической ситуации распространения COVID-19. И по всем показателям столицу можно перевести из красного в желтый уровень эпидемической опасности.

Таким образом, по результатам заслушанных докладов и с учетом обсуждения Комиссией ТЭБ и ЧС решено отменить с 00 ч. 00 мин. 1 мая красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 в Киеве.

Председателю Киевской горгосадминистрации поручено обеспечить соблюдение соответствующих ограничительных противоэпидемических мероприятий. А также обеспечить ежедневную оценку эпидемической ситуации и при необходимости ввести дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия направлены на сдерживание распространения COVID-19.

Как ранее сообщал ForUm, в Киеве с субботы, 1 мая, ослабят строгие ограничения, заявил мэр Виталий Кличко.