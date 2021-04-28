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В результате санкций СНБО отстранены от исполнения служебных обязанностей еще 39 работников Гостаможслужбы, сообщила пресс-служба ведомства.   

Таможенников отстранили на период проведения дисциплинарных производств в отношении возможного нарушения присяги госслужащего.

На заседании СНБО, которое состоялось 15 апреля 2021, была обнародована информация относительно установления возможной причастности должностных лиц Государственной таможенной службы к противоправному перемещению товаров на таможенную территорию Украины, организованному субъектами, в отношении которых СНБО применил персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

«В рамках осуществления мероприятий установления контактов и взаимодействия должностных лиц таможен Гостаможслужбы с физическими и юридическими лицами, к которым применены персональные санкции решением СНБО, и с целью выяснения возможного нарушения ими Присяги государственного служащего в части соблюдения требований Конституции и законов  Украины, добросовестного выполнения своих служебных обязанностей возбуждено дисциплинарное производство», - говорится в сообщении.

В частности письмом Управления внутренней безопасности Гостаможслужбы инициировано дисциплинарное производство в отношении сотрудников следующих таможен с их отстранением от выполнения служебных обязанностей:

 - Одесская таможня - 18 человек;

- Закарпатская таможня - 12 человек;

- Волынская таможня - 4 человека;

- Галицкая таможня - 1 человек.

Кроме того, приказом председателя Гостаможслужбы Павла Рябикина такие же меры приняты в отношении 4 начальников таможенных постов.

Как сообщалось, ранее на аналогичном основании от выполнения должностных обязанностей отстранили более 100 таможенников.
ForUm

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