Національний банк України випустив пам’ятну монету «З миром у серці. Іван Павло ІІ» номіналом 10 гривень. Про це НБУ повідомив у Фейсбуці.

«Вшановуємо постать видатного понтифіка, святого Папи Римського Івана Павла ІІ (світське ім’я – Кароль Юзеф Войтила), одного з найвпливовіших польських діячів ХХ століття, випуском пам’ятної монети «З миром у серці. Іван Павло ІІ». Її введення в обіг приурочене до 25-ї річниці історичного візиту Святішого Отця в Україну», – ідеться у повідомленні.

У Нацбанку нагадують, що приїзд Івана Павла ІІ в червні 2001 року став знаковою подією в духовному житті України, сприяв розвитку міжконфесійного діалогу, утвердженню цінностей взаємної поваги та зміцненню зв’язків між українським і польським народами.

В умовах боротьби України за свободу й незалежність заклики понтифіка до миру, солідарності та поваги до людської гідності «набувають нового звучання, нагадуючи, що справжній мир ґрунтується на справедливості, повазі до людського життя та права кожного народу на вільне майбутнє», зауважили в НБУ.

Повідомляється, що нова монета виготовлена зі срібла 925 проби. Маса дорогоцінного металу в чистоті становить 31,1 г. Елемент оздоблення – кольоровий друк.

На аверсі зображені стилізовані силуети двох постатей, які обіймаються на знак примирення та взаємного прощення. Одна з постатей тримає в руці оливкову гілку – символ миру.

Композиція уособлює здатність долати розбіжності та прагнення до духовної єдності й порозуміння. По колу розміщені написи українською та польською мовами: ліворуч – «Прощаємо і просимо прощення», праворуч – «Przebaczamy i prosimy o przebaczenie». Це історична фраза, яку понтифік використовував як формулу примирення.

На реверсі в центрі композиції зображений портрет Івана Павла ІІ з піднятою в жесті благословення рукою. На тлі розміщений стилізований силует голуба, що злітає, – символ Святого Духа, миру та свободи.

У верхній частині по колу розміщені написи польською й українською мовами: Karol Józef Wojtyła / ŚW Jan Paweł II; Кароль Юзеф Войтила / Св. Іван Павло II.

Над створенням монети працювали художник Володимир Таран і скульптор Володимир Атаманчук.

Тираж становитиме три тисячі штук.

Придбати монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та в банках-дистриб'юторах.