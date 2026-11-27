Впродовж ночі 27 листопада російські війська понад 20 разів атакували безпілотниками п'ять районів Дніпропетровщини.

У Кривому Розі загинула людина. Також у місті понівечені транспортна інфраструктура та складська будівля.

У Нікопольському районі від ударів потерпали райцентр, Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Там пошкоджені підприємство та багатоквартирний будинок.

"У важкому стані до лікарні доправили чоловіків 45 та 55 років", – сказав начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Синельниківському районі російські війська вдарили по Раївській, Васильківській та Миколаївській громадах. Внаслідок обстрілів пошкоджені агропідприємство та інфраструктура.

У Кам'янському та Богданівській громаді Павлоградського району росіяни також поцілили по інфраструктурі.

Фото: Дніпропетровська ОВА.