Принятое Кабинетом Министров Украины решение об увольнении Андрея Коболева с должности председателя НАК «Нафтогаз Украины» является юридической манипуляцией, сообщает пресс-служба компании.

«Увольнение Наблюдательного совета на двое суток ради принятия решения об освобождении председателя правления является надругательством над основополагающими принципами корпоративного управления государственными предприятиями. Согласно уставу Нафтогаза и закону «Об акционерных обществах», представление общему собранию предложений о назначении или увольнении председателя правления вместе с соответствующим решением наблюдательного совета относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета и не могут быть переданы на уровень общего собрания акционеров», – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что способ, которым сегодня была принята серия решений относительно органов управления Нафтогаза, демонстрирует возвращение к практике ручного управления государственными предприятиями.

«Правление и Наблюдательный совет компании только вчера презентовали результаты работы Нафтогаза 2020 года. Несмотря на кризис и наращивание долгов контрагентами через лазейки, созданные государственным регулированием, компания обеспечила 141 млрд грн поступлений в государственный бюджет в 2020 году, что составляет 13% доходов страны за прошлый год. Кроме того, на данный момент менеджмент обеспечил наличие ликвидности на счетах компании в эквиваленте 57 млрд грн. Таким образом, Нафтогаз - единственная государственная компания, которая все еще имеет прочный запас ликвидности. Бесконтрольный доступ к этим средствам и их нецелевое использование ставят под угрозу подготовку Украины к прохождению следующей зимы», – заявили в НАК.

«Такие действия Кабмина являются сигналом всем государственным предприятиям: работа в интересах бюджета и народа Украины, а не в интересах отдельных политических сил, будет наказываться. Кроме того, это четкий сигнал инвесторам в ценные бумаги украинских эмитентов: условия работы государственных предприятий Украины непредсказуемы и могут быть изменены в зависимости от политической целесообразности», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя НАК «Нафтогаз Украины». Также были прекращены полномочия независимых членов Наблюдательного совета Нафтогаза, а также представителей государства в наблюдательном совете НАК.

С 29 апреля главой НАК назначен Юрий Витренко.