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На Луганщине разоблачена противоправная деятельность террористической группы, которая собиралась распылить хлор в месте дислокации военных (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, участники группы готовили совершение преступления на одном из объектов инженерной инфраструктуры Луганской области, где временно дислоцируется подразделение Вооруженных сил Украины. В частности, ими планировалось распыление отравляющего вещества - хлора в помещениях, где находятся военнослужащие, с целью причинения вреда их жизни и здоровью.

По результатам проведенных следственных действий, преступление удалось предотвратить.

У двух участников группы обнаружены и изъяты средства и орудия для сбора и передачи сотруднику так называемого «министерства госбезопасности «ЛНР» информации по оборонной сфере. Данные о расположении оборонных объектов, позициях Вооруженных сил Украины и передислокацию военной техники они получали, в том числе, от военнослужащего ВСУ.

Сейчас организатора группы задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении всех участников группы и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
ForUm

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