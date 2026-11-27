У ніч з 26 на 27 листопада, ворог завдав комбінованого удару по Ізюму.

Орієнтовно о 23:30 відбулось влучання з РСЗВ у районі ІПЗ. Внаслідок атаки попередньо зазнали пошкоджень декілька багатоквартирних житлових будинків, адміністративні будівлі, споруда комунального підприємства, декілька автомобілів, виникала пожежа, повідомляє Ізюмська МВА.

Орієнтовно о 00:24 в результаті прильотів ударних БпЛА виникло загорання господарчої споруди, пошкодження сусідніх приватних будинків в районі залізничного ринку та влучання в багатоквартирний житловий будинок в південній частині Ізюма, виникала пожежа.

Наразі відомо про 6 постраждалих. Їм надається необхідна медична допомога.

Фото: Ізюмська ГВА.