Лідери ЄС не змогли досягти остаточної домовленості щодо фінансування України у 2027 році і стосовно довгострокового бюджету ЄС на 2028-2034 роки – і достроково завершили саміт Європейської ради 26-27 листопада.

24 з 27 держав-членів ЄС (усі, крім Угорщини, Словаччини та Чехії) підтримали пропозицію Єврокомісії щодо надання Україні додаткового кредиту обсягом до 45 млрд у 2027 році, однак остаточне рішення не ухвалили, повідомляє "Європейська правда".

Наступна спроба домовитися запланована на чергове засідання Європейської ради 17-18 грудня.

"Ми обговорили пропозицію Єврокомісії щодо додаткового кредиту для України. 24 держави-члени підтримали пропозицію. Одна з них, Болгарія, братиме участь лише у невійськовій складовій, з особливою увагою до регіонів, де проживає її національна меншина", – заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Угорщина, Словаччина та Чехія продовжують наполягати на тому, що не бажають долучатися до нового кредиту для України на 45 млрд євро. Ці ж три держави не беруть участі у раніше погодженому кредиті для України на 90 млрд євро на 2026-2027 роки.

Президент Євроради розповів про результати обговорення довгострокового бюджету Європейського Союзу на 2028-2034 роки.

"Ми працювали, і у нас була дуже цікава дискусія на пленарному засіданні, а також у різних робочих групах. Ми не досягли згоди", – заявив Кошта.

Щодо семирічного бюджету ЄС, президент Євроради констатував, що деякі держави-члени просили про подальші скорочення, більшість виступила проти подальших скорочень.

"Щодо розподілу між різними пріоритетами, значна більшість держав-членів просила не скорочувати фінансування сільського господарства та політики згуртованості", – розповів посадовець.

Фото: Главред.