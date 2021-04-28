Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что встреча с российским коллегой Владимиром Путиным обязательно состоится.

Об этом он заявил в интервью La Repubblica, опубликованном на сайте ОП.

«Она нужна для того, чтобы прекратить войну на Донбассе и пройти весь путь к честному и прочному миру. Но каким должен быть порядок дня на этих переговорах? Какие шаги приведут нас к миру? Где и когда эти шаги будут согласованы? Это открытые вопросы, и ответы на них получим, по моему мнению, сразу после того, как начнутся прямые консультации между Офисом президента Украины и Администрацией президента России», - заявил Зеленский.

Он напомнил, что уже отдал соответствующие распоряжения по организации консультаций руководителю Офиса Андрею Ермаку.

«Понятно, что настоящего прямого общения между Украиной и Россией давно не было. Это, безусловно, не способствует конструктивным переговорам. Поэтому мне кажется, что встреча, для начала, предстоит на территории, олицетворяющей мир и диалог. На мой взгляд, правильно подобранное место для проведения чрезвычайно сложного диалога о мире поспособствует решению вопроса», - заявил президент Украины.

Зеленский допустил, что Рим или Ватикан могли бы быть оптимальным местом со всех точек зрения.

«Ватикан – действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол – это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта. Именно по этой причине в Апостольскую столицу часто в истории обращались для решения конфликтов между государствами и развития мирного будущего», - отметил Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в любой точке украинского Донбасса.

Путин на это ответил, что по вопросу Донбасса Украине нужно договариваться с «руководителями» так называемых «ЛНР» и «ДНР» и лишь по другим темам обращаться непосредственно в Москву.

Зеленский отверг предложение Путина обсуждать вопросы войны на Донбассе с представителями так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Кремль, в свою очередь, исключили переговоры Зеленского и Путина по Донбассу.