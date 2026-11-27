З тимчасово окупованих територій і з Росії вдалося повернути 9 дітей, бабусю, яка супроводжувала онука, та повнолітню вихованку Олешківського дитячого будинку-інтернату, яка потребує особливої підтримки.

Ці діти родом з тимчасово окупованих територій Херсонщини, Запоріжжя, Криму. Наймолодшому хлопчику 8 років. Вказується, що поверненню посприяла перша леді США Меланія Трамп, повідомляє Володимир Зеленський, Дмитро Лубінець.

Омбудсман Дмитро Лубінець розповів історії деяких з врятованих дітей.

Так, після смерті матері 16-річний хлопець жив у окупації з бабусею, яка вчиняла щодо нього фізичне та психологічне насильство. Хлопець хотів виїхати до сестри на підконтрольну Україні територію, але на нього тиснула бабуся та окупаційні чиновники. Дитині розповідали, що його не чекають удома.

Схожа ситуація склалася у зведених 13-річного брата і 17-річної сестри. Після смерті матері у квітні 2026 року діти опинилися під тимчасовою опікою чужої їм людини. Водночас вони хотіли залишитися разом і надалі жити зі старшою сестрою по матері.

Інших дітей примусово розлучили з рідними. Рідні брати 17 та 16 років проживали з мамою на окупованих територіях, після початку повномасштабного вторгнення родина планувала виїхати з окупації. Однак після звернення батька до окупаційної комендатури на матір стали тиснути й змусили її виїхати саму, а дітей не віддали. Брати весь цей час підтримували зв’язок із мамою та хотіли повернутися до неї. Один із хлопців має важкі проблеми зі здоров’ям: майже не ходить і потребує медичного обстеження та лікування.

Ще один хлопчик 2018 року народження не бачив матері з 2022 року. Жінка поїхала до Чернігівської області, щоб владнати юридичні питання, а дитину лишила з бабусею. Через початок повномасштабної війни жінка вже не змогла повернутися до сина. Тепер бабуся супроводила хлопчика, щоб він возз’єднався з мамою. Літня жінка планує також залишитися на підконтрольній Україні території.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення з окупації та РФ вдалося повернути 2875 дітей.