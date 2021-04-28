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Войны с Украиной можно и нужно избежать, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Так глава МИД прокомментировал вероятность вооруженного конфликта в свете того, что на Донбассе уже более полумиллиона жителей получили российское гражданство.

В то же время Лавров отметил, что не может отвечать за Украину и ее лидера Владимира Зеленского.

«Я не берусь гадать, потому что по внешним признакам главное для него — это удержаться у власти, и он готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами», — заявил Лавров.

Как сообщал ForUm, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что войска Южного и Западного военных округов РФ начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации с 23 апреля.
ForUm

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