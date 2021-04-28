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В Украине по состоянию на 28 апреля 2021 года зафиксировано 9590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

За прошедшие сутки госпитализированы  3623 человека; летальных случаев - 441; 20062 человека выздоровели. Проведено 99 112 тестирований (в том числе методом ПЦР - 43841, методом ИФА - 15489, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 39782).

За все время пандемии в Украине заболели 2047838 человек; выздоровели – 1616891; летальных случаев - 43391; проведено ПЦР-тестов - 9335892.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1070), Харьковской (818), Донецкой (811), Днепропетровской (584) и Львовской (530) областях.

19590 человек привито против COVID-19 за сутки 27 апреля 2021 в Украине.
ForUm

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