Президент Володимир Зеленський зявив, що Україна завжди координує свої атаки на російські кораблі з країнами, у межах чиїх вод або поблизу чиєї інфраструктури діють українські сили.

"Наші дипломати працюють із дипломатами будь-якої країни, якщо ми діємо в якихось водах, в міжнародних водах або поблизу якоїсь інфраструктури іншої країни. Наші сили ніколи не атакують без будь-якої координації з іншими партнерами", - сказав він.

Журналістка ВВС відзначила, що в цьому випадку навіть Італія розкритикувала українців, звинувативши їх у порушенні сувернітету Лівії. Вона запитала Зеленського, чи вважає президент помилкою удар по кораблю в порту іншої країни, а не в міжнародних водах.

"Все це – про нашу, як би це сказати, справедливу волю. Тож ми знаємо, що судно під санкціями, або найгірший варіант, коли воно не лише під санкціями, а зі зброєю, з російською зброєю, під російським прапором. Тож це зрозуміло для наших сил, для спецслужби та для розвідки. Так, вони працюють, і саме тому ми дуже чіткі й дуже відкриті. Ми не можемо дозволити російським кораблям атакувати нас або перевозити якусь зброю тощо," – додав Зеленський.