Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр виступив проти передбаченого в наступному семирічному бюджеті Євросоюзу фінансування України, заявивши, що країна, яка не входить до ЄС, не повинна отримувати більше коштів, ніж держава-член союзу. Він назвав неприйнятною пропозицію виділити Україні щонайменше 100 млрд євро на період 2028–2034 років, тоді як чисті надходження Угорщини з бюджету ЄС становитимуть близько 15 млрд євро.

Про це Мадяр заявив журналістам у Брюсселі в ніч проти 27 листопада після завершення позачергового саміту ЄС, повідомляє Радіо Свобода.

За розрахунками угорського прем’єра, протягом наступного бюджетного періоду його країна отримає від Євросоюзу 32–34 млрд євро. Однак після вирахування внесків до спільного бюджету чистий обсяг надходжень становитиме приблизно 15 млрд євро.

Мадяр обурився, що водночас Україні, яка не є членом ЄС, пропонують гарантоване фінансування щонайменше на 100 млрд євро. Він також виступив проти можливості залучення додаткових запозичень для фінансування цих витрат.

Така аргументація угорського прем’єра ігнорує принципи функціонування бюджету ЄС: держави-члени не зобов'язані отримувати назад стільки ж коштів, скільки сплачують. Зокрема, Німеччина є одним із найбільших донорів європейського бюджету.

«Німеччина сплачує близько чверті європейського бюджету. Але безпосередньо назад ми отримуємо лише близько 8% коштів», – нагадав канцлер Фрідріх Мерц.

Мадяр також не підтримує пропозицію Єврокомісії надати Україні додатковий кредит на 45 млрд євро у 2027 році за участю всіх країн Євросоюзу. Він наполягає, щоб окремі держави, як і торік, могли відмовитися від участі у фінансуванні.

Мерц, навпаки, виступає проти такого механізму. Він пропонує скоротити у наступному семирічному бюджеті фінансування фондів згуртованості, з яких найбільше отримують менш заможні країни ЄС, зокрема Угорщина.

Німецький канцлер сподівається, що держави, які не бажають фінансувати Україну загалом, принаймні погодяться долучитися до підтримки її цивільних потреб. Такий варіант уже підтримала Болгарія.

Проте Мадяр відкинув і цю можливість. Він заявив, що розмежувати військові та цивільні витрати України практично неможливо, а тому Угорщина хоче самостійно вирішувати, на які саме потреби спрямовувати свою допомогу.

Зокрема, Будапешт має намір зосередитися на проєктах у регіонах проживання угорської національної меншини, передусім на Закарпатті. Мадяр наполягає, що країна-донор повинна сама визначати напрямки використання наданих коштів.

Він також повідомив європейським колегам про нещодавній візит на Закарпаття та заявив про прагнення відкрити нову сторінку у відносинах між Україною й Угорщиною.

За словами Мадяра, від початку повномасштабної війни Угорщина надала Україні допомогу на понад 100 млрд форинтів (близько 268 млн євро). Йдеться, зокрема, про медичне й енергетичне обладнання, транспорт та облаштування укриттів.