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Катер береговой охраны США «Гамильтон» вошел в Черное море, сообщает Голос Америки со ссылкой на пресс-службу американского Шестого флота.

Это первый катер береговой охраны США, который вошел в Черное море с 2008 года.

«Гамильтон» будет сотрудничать с членами и партнерами НАТО в регионе, говорится в сообщении.

Ранее США и НАТО выражали обеспокоенность планами России заблокировать доступ для иностранных военных и государственных судов в районы Черного моря.
ForUm

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