Визначено дату проведення зимових Юнацьких Олімпійських ігор 2028 року в альпійських регіонах Італії Доломітах та Вальтелліні.

Як повідомляє пресслужба НОК України, змагання відбудуться з 21-го до 29 січня 2028 року.

Відповідну дату узгодили Міжнародний олімпійський комітет (МОК) та організаційний комітет майбутніх Ігор.

Церемонія відкриття запланована на п’ятницю, 21 січня. Наступного дня, 22 січня, розпочнуться змагання, які триватимуть до 29 січня включно.

Очікується, що в Іграх візьмуть участь близько 1600 спортсменів, які змагатимуться протягом восьми днів. При цьому організатори планують максимально використати наявну спортивну інфраструктуру регіонів-господарів: близько 70% об’єктів уже приймали змагання в межах зимових Олімпійських ігор у Мілані-Кортіні-2026. Решта також є чинними спортивними спорудами, частину з яких до 2028 року модернізують або розширять.

Змагання в Італії продовжать історію зимових Юнацьких Олімпійських ігор, які у 2028 році відбудуться уп’яте. Турнір розділять між трьома кластерами: Вальтелліна (Борміо, Лівіньо, Вальдідентро), Трентіно (Предаццо, Тезеро, Базельга-ді-Піне) та Кортіна-д'Ампеццо в Доломітах.