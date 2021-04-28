Россия начала частичный вывод войск с территории временно оккупированного Крыма. В то же время, отвода войск от восточной границы Украины в Воронежской области так и не наблюдается, заявил в интервью РБК-Украина председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

Вместе с тем, по его словам, войска у восточных границ Украины Россия еще не отводит. «После анонсированного заявления министра обороны РФ Шойгу о том, что с 23 апреля они начнут отвода войск, действительно, наша разведка наблюдает, что процесс этот частично начат... На данный момент мы видим этот процесс на территории временно оккупированного Крыма», - сообщил он.

При этом остается скопление сил и техники противника в военных лагерях вблизи Воронежа и города Богучар в Воронежской области. Последний – за несколько десятков километров от границы с Украиной.

«Относительно тех полевых лагерей в Воронежской области, то мы ни движения там пока не видим», - отметил председатель ГПСУ.

Он сообщил, что пограничники продолжат следить за этими процессами.

Как ранее сообщал ForUm, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что войска Южного и Западного военных округов РФ начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации с 23 апреля.