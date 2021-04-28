также в разделеПолитика
Кузьмин: Истинные намерения власти – «уничтожение» Медведчука как главного политического конкурента 1
Пиховшек: Медведчук, которого обвиняют в «пророссийскости», на самом деле реалист и настоящий патриот Украины 13
Зеленский считает Ватикан идеальным местом для встречи с Путиным 21
Рада продлила пошлину на экспорт металлолома 8
Лавров: Войны с Украиной можно избежать 32
Рудик о желании Притулы возглавить «Голос»: Партийная работа – это не выступления в клубах 14
Рада приняла закон о заочном осуждении 15
Зеленский по итогам совещания в Херсоне поручил созвать заседание СНБО 68
Россия пытается исключить из ТКГ украинских представителей Донбасса 27
Зеленский предложил создать параллельный «нормандскому» формат переговоров 19
Главу Киевоблсовета от «Слуги народа» сняли с должности 29
Зеленский побывал на позициях украинских военных под Крымом 186
ПАСЕ наказала украинского депутата по жалобе России 45
Европа и США признали мирный план Медведчука 112
В Кремле исключили переговоры Зеленского и Путина по Донбассу 281
В американских СМИ пишут, что атаки против Медведчука и оппозиции курировались британскими спецслужбами 25
Макрон призвал Путина отвести войска от границ Украины 32
Юлия Тимошенко оскандалилась, назвав день памяти катастрофы в Чернобыле – «праздником» 53

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал два распоряжения о созыве 29 апреля внеочередного пленарного заседания парламента: на 16:00 и на 16:15.

Первое распоряжение (№103) подписано по требованию 160 народных депутатов.

В 16:00 в четверг парламентарии должны рассмотреть проект постановления Верховной Рады об обращении к Кабинету министров относительно принятия неотложных мер с целью снижения цены на электрическую энергию для бытовых потребителей, которые постоянно проживают в 30-километровой зоне атомных электростанций (№5382).

В 16:15 должно начаться второе внеочередное заседание ВР, согласно следующему распоряжению спикера (№104) и по требованию 154 нардепов.

На нем, в частности, планируют рассмотреть вопрос о назначении Германа Галущенко на должность министра энергетики, а также 16 законопроектов и два постановления, передает Украинская правда.

Напомним, Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг планирует в среду рассмотреть представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении вице-президента «Энергоатома» Германа Галущенко министром энергетики.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7107 грн.
13
Теги