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Несколько сотен человек провели шествие вышиванок, посвященное дивизии «Галичина» в Киеве.

Шествие началось от Арсенальной площади и завершилось на Майдане Незалежности, передает Укринформ.

Участники шествия несли флаги Украины, символику дивизии «Галичина», батальонов «Айдар», «Сич», «Правого сектора». На аллее Небесной сотни был развернут баннер с надписью «Не забудет стрелка Украина с золотым левиком на рукаве».

 
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