Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений».

Как сообщается на сайте парламента, закон предусматривает реформирование системы управления в сфере земельных отношений и снятие искусственных ограничений хозяйственной деятельности для упрощения доступа к земельным ресурсам населения и бизнеса, отмену лишних разрешений и дублирования процедур проверки документации по землеустройству; введение независимого контроля документации по землеустройству через общественную экспертизу или рецензирование; предоставление сведений документации по землеустройству статуса публичных, открытых и общедоступных данных; интеграцию и унификацию землеустроительной, топографо-геодезической и картографической деятельности; введение страхования профессиональной ответственности исполнителей работ по землеустройству как альтернативы государственному контролю; уменьшение стоимости работ и продолжительности времени, затрачиваемого на выполнение процедур, связанных с проведением землеустройства; уменьшение рисков взяточничества и коррупции.

Законом отменяются требования относительно целевого использования земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно закону, «изменение целевого назначения земельных участков, не относящихся к государственной или коммунальной собственности, осуществляется сельским, поселковым, городским советом». Законом установлено, что «проект землеустройства по отводу земельного участка (кроме земельных участков государственной или коммунальной собственности), целевое назначение которого изменяется, разрабатывается по заказу владельца земельного участка без предоставления разрешения Совета министров Автономной Республики Крым, органа исполнительной власти, органа местного самоуправления на его разработку».

Законом установлены ограничения в использовании земель территорий и объектов природно-заповедного фонда. Согласно закону, «Особый режим охраны, воспроизводства и использования земель территорий и объектов природно-заповедного фонда распространяется на все расположенные в пределах таких территорий и объектов земли и земельные участки независимо от формы собственности и целевого назначения». Законом установлено, что «раздел, объединение земельного участка, находящегося в пользовании, осуществляется по соглашению землепользователя, залогодержателя. Подлинность подписи на таком согласии удостоверяется нотариально. Земельные участки могут быть объединены, если они имеют одинаковое целевое назначение. В случае раздела земельного участка, объединение земельных участков сформированы земельные участки сохраняют свое целевое назначение».

Согласно Закону, «земельные участки сельскохозяйственного назначения, полученные в наследство юридическими лицами, которые в соответствии с Земельным кодексом не могут приобретать их в собственность, подлежат отчуждению в течение одного года». Законом определено, что «площадь земельного участка, предоставляемого гражданину в аренду для огородничества, не может превышать 0,6 гектара». Законом установлено, что «земельные участки сельскохозяйственного назначения частной собственности могут быть отчуждены только по договорам купли-продажи, дарения, пожизненного содержания, наследственного договора, мины, путем внесения в уставный (складочный) капитал или путем обращения взыскания на них».

Законом установлено, что «Площадь земельного участка сельскохозяйственного назначения государственной или коммунальной собственности, право аренды, эмфитевзис которой выставляется на земельные торги, не может превышать 20 гектаров».

Законом установлен порядок изъятия земельных участков из постоянного пользования. Земельные участки, предоставленные в постоянное пользование из земель государственной и коммунальной собственности, могут изыматься для общественных и иных нужд по решению органов, осуществляющих распоряжение земельными участками в соответствии с их полномочиями.

Установлено, что «органы местного самоуправления решают земельные споры в пределах территории территориальных общин относительно границ земельных участков, находящихся в собственности и пользовании граждан, ограничений в использовании земель и земельных сервитутов, соблюдения гражданами правил добрососедства, а также споры по разграничению границ районов в городах».

«Общественный контроль за использованием и охраной земель осуществляется общественными инспекторами, которые назначаются центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере земельных отношений, центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей среды, соответствующими органами местного самоуправления и действуют на основании положений, утвержденных в соответствии центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере земельных отношений, центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны окружающей природной среды, соответствующей советом».

Государственный контроль за использованием и охраной земель всех категорий и форм собственности осуществляет центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере земельных отношений. Гоконтроль также осуществляют исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов в пределах полномочий, определенных законом, в случае принятия соответствующим советом решения об осуществлении такого контроля. Порядок осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель, соблюдением требований законодательства Украины об охране земель устанавливается настоящим Законом, Земельным кодексом Украины, законами Украины «Об охране земель», «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности».

Законом установлено, что «Документация по землеустройству разрабатывается в электронной и бумажной формах в виде схемы, проекта, рабочего проекта или технической документации. Утвержденная документация по землеустройству является публичной и общедоступной.

Введен ряд изменений в полномочия органов государственной власти и управления, местного самоуправления, центральных органов исполнительной власти в сфере использования и охраны земель; введено определение терминов «территория территориальной общины», «предел территории территориальной общины».