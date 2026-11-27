Під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача ЗСУ розглянули логістику Києва на випадок значного погіршення ситуації через російські удари. Серед доповідачів був мер столиці Віталій Кличко. Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив у Фейсбуці.

«Провів Ставку. Були детальні доповіді по ситуації в Києві, можливих загрозах та варіантах реагування. Доповідали військові та розвідка, урядовці, мер столиці», - поінформував Зеленський.

Серед результатів першим він назвав розроблення конкретних алгоритмів роботи громадського транспорту та загалом логістики в Києві на випадок значного погіршення ситуації через російські удари.

«Важливо, щоб у людей та підприємств у столиці була можливість за будь-яких обставин користуватися транспортом, працювати, вчитись і максимально зберігати можливості бути в місті», - сказав президент.

По-друге, за словами глави держави, урядовці разом з міською владою напрацьовують систему, яка дозволить людям в Києві гарантовано і безоплатно користуватися визначеними автобусними маршрутами за умов зупинки роботи інших видів транспорту.

За словами Зеленського, мер міста та урядовці на Ставці доповідали щодо захисту визначених інфраструктурних обʼєктів у Києві, а також щодо будівництва альтернатив. «Важливо максимально прискорити всю цю роботу, і я вдячний кожному й кожній, хто долучився», - зазначив глава держави.

За його словами, також на Ставці була детальна розмова з ГУР, Міністерством оборони, військовими та СБУ щодо далекобійних відповідей на російський терор. «Внесли деякі корективи у план операцій – має бути досягнуте більш відчутне гальмування російських воєнних виробництв і визначених економічних процесів», - наголосив президент.

Окремо, зауважив Зеленський, обговорили зі спецслужбами та МЗС додаткові заходи для координації з партнерами "у необхідних операціях в нейтральних водах за межами України".

Як повідомлялося, в інтерв’ю BBC Володимир Зеленський заявив, що метою росіян є примусити людей виїжджати з міст, зокрема з Києва, але він запевнив, що Сили оборони захищатимуть місто в будь-який спосіб. За словами Президента, без столиці не буде країни.