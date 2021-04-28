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Кабинет министров Украины назначил с 29 апреля Юрия Витренко председателем правления акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины», сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Отмечается, что Кабмин 28 апреля провел заседание общего собрания акционеров компании НАК «Нафтогаз Украины».

«Во время заседания рассмотрен отчет о деятельности государственной компании НАК «Нафтогаз Украины» в 2020 году. Чистый консолидированный убыток группы компаний «Нафтогаз» в 2020 году составил 19 млрд грн. При этом в утвержденном Кабинетом министров финансовом плане компании предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли. Соответствующий финансовый план был предложен самим руководством НАК «Нафтогаз Украины» в декабре 2020 года. По результатам заседания общего собрания акционеров работа Наблюдательного совета и правления НАК «Нафтогаз Украины» в 2020 году признана неудовлетворительной. Соответственно, с 28 апреля 2021 прекращаются полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины», представителей государства в наблюдательном совете НАК «Нафтогаз Украины», а также председателя правления Коболева Андрея Владимировича», –говорится в сообщении.

В КМУ подчеркнули, что независимые члены и представители государства в Наблюдательном совете компании продолжат осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей.

Также принято решение об избрании и назначении с 29 апреля Юрия Витренко председателем правления Нафтогаза.

Отмечается, что Витренко имеет многолетний успешный опыт в сфере энергетики и в 2018 году занимал должность исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины».

Перед новым руководителем компании поставлена ​​задача по системному увеличению добычи украинского газа, а также содействию в формировании полноценного и справедливого рынка газа в Украине.

Временным исполняющим обязанности министра энергетики был назначен заместитель министра энергетики Юрий Бойко.

Напомним, Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя НАК «Нафтогаз Украины». 



 
ForUm

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