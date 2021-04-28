также в разделеПолитика
Опрос: «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа - За жизнь» лидируют в партийных рейтингах 17
Зеленский попросил глав церквей рассказывать о важности вакцинации 8
Рада одобрила изменения в Земельный кодекс 43
Кузьмин: Истинные намерения власти – «уничтожение» Медведчука как главного политического конкурента 13
Рада завтра проведет два внеочередных заседания, хочет назначить министра 20
Пиховшек: Медведчук, которого обвиняют в «пророссийскости», на самом деле реалист и настоящий патриот Украины 17
Зеленский считает Ватикан идеальным местом для встречи с Путиным 26
Рада продлила пошлину на экспорт металлолома 8
Лавров: Войны с Украиной можно избежать 35
Рудик о желании Притулы возглавить «Голос»: Партийная работа – это не выступления в клубах 16
Рада приняла закон о заочном осуждении 16
Зеленский по итогам совещания в Херсоне поручил созвать заседание СНБО 69
Россия пытается исключить из ТКГ украинских представителей Донбасса 28
Зеленский предложил создать параллельный «нормандскому» формат переговоров 19
Главу Киевоблсовета от «Слуги народа» сняли с должности 29
Зеленский побывал на позициях украинских военных под Крымом 193
ПАСЕ наказала украинского депутата по жалобе России 45
Европа и США признали мирный план Медведчука 112

Народные депутаты собрали более 150 голосов за проведение внеочередного заседания Веровной Рады, чтобы рассмотреть вопрос об отставке Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат от «Голоса» Александра Устинова.

«Нам удалось собрать более 150 подписей народных депутатов за внеочередное заседание ВРУ за отставку министра здравоохранения. Я благодарю каждого депутата, кто поставил подпись! Не пошел на договорняки с совестью (а поверьте многим звонили и предлагали «помочь в округе», спрашивали «что надо»), а поставил подпись за отставку министра, на совести которого тысячи смертей», – написала она.

По словам Устиновой, ВР должна рассмотреть этот вопрос в обязательном порядке, а глава парламента Дмитрий Разумков поставить его в повестку дня.

Напомним, утром 27 апреля народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко заявил, что в четверг, 29 апреля, Верховная Рада может отправить министра Степанова в отставку. Сам глава Минздрава назвал эту информацию «очередными инофрмационными волнами», которые продолжаются уже полгода. Степанов также считает, что делает все возможное в условиях выделенных финансовых ресурсов, чтобы противодействовать пандемии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги