Народные депутаты собрали более 150 голосов за проведение внеочередного заседания Веровной Рады, чтобы рассмотреть вопрос об отставке Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат от «Голоса» Александра Устинова.

«Нам удалось собрать более 150 подписей народных депутатов за внеочередное заседание ВРУ за отставку министра здравоохранения. Я благодарю каждого депутата, кто поставил подпись! Не пошел на договорняки с совестью (а поверьте многим звонили и предлагали «помочь в округе», спрашивали «что надо»), а поставил подпись за отставку министра, на совести которого тысячи смертей», – написала она.

По словам Устиновой, ВР должна рассмотреть этот вопрос в обязательном порядке, а глава парламента Дмитрий Разумков поставить его в повестку дня.

Напомним, утром 27 апреля народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко заявил, что в четверг, 29 апреля, Верховная Рада может отправить министра Степанова в отставку. Сам глава Минздрава назвал эту информацию «очередными инофрмационными волнами», которые продолжаются уже полгода. Степанов также считает, что делает все возможное в условиях выделенных финансовых ресурсов, чтобы противодействовать пандемии.