Президент Владимир Зеленский провел пресс-конференцию, посвященную годовщине президентства. По его мнению, зарплата в $250 – это не бедность.

Он пожаловался на кадровый голод в стране, объяснив этим тот факт, что многие государственные должности получают его друзья или коллеги из «Квартала 95».

Также Зеленский заявил о скором подписании меморандума с Международным валютным фондом относительно финансовой помощи Украине.

Президент намерен распустить Верховную Раду, как только монобольшинство перестанет голосовать за «нужные» законы.

Зеленский заявил, что подумает о баллотировании на второй срок.

Президент обещает сделать кадровые выводы в случае, если подозреваемые по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета окажутся невиновными.

Зеленский назвал мэра Черкасс Анатолия Бондаренко бандитом, который решил снимать карантин в городе раньше всей страны, а его действия – популизмом. В ответ мэр спросил Зеленского, где тот был в 2013-2014 годах, когда «он был на Майдане и добывал независимость, когда он (президент, - ред.) танцевал на корпоративах».

Кабинет Министров принял решение, которым вводит адаптивный карантин до 22 июня, в то же время с 22 мая начнется второй этап смягчения карантинных мер.

Также правительство утвердило график запуска транспортного сообщения в Украине, предполагающий железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении и межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом с 1 июня.

В Украине с 1 июня запустят систему автоматической фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Ожидается, что на первом этапе заработают 17 станций.

Офис генпрокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований относительно «пленок Деркача». 19 мая Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. В штабе бывшего вице-президента назвали «пленки Деркача» сильно отредактированными. Смам Порошенко назвал происходящее операцией Кремля.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 20 мая в Украине зафиксировано 19230 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 564 летальных, 5955 пациентов выздоровели. Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки, 19 мая, подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 51 человека.

У народного депутата от фракции «Батькивщина» Олега Мейдича диагностировали коронавирус. В связи с этим фракция «Батькивщина» ушла на самоизоляцию.

ЧАО «АК «Киевводоканал» предлагает с января 2021 года повысить тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения в Киеве на 19%.