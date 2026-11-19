Від сьогодні фільм режисера Олександра Кирієнка виходить в український прокат.

Кажуть, що дива трапляються з тими, хто вміє в них вірити. А кіно має особливу здатність повертати нас у дитинство, нагадувати про найважливіше та зігрівати теплом навіть у найхолодніші дні. Саме такою стала атмосфера допрем’єрного показу «S Миколай та загублений лист», що пройшла 18 листопада у кінотеатрі «Оскар» столичного ТРЦ Gulliver. Напередодні старту національного прокату стрічку першими побачили гості прем’єрного вечора: представники кіноіндустрії, медіа, запрошені зірки та інфлюенсери.

Фільм стане одним з перших великих українських релізів нового різдвяного сезону — у кіно з 19 листопада 2026 року. Дистриб’ютор — Kinomania Film Distribution.

Подія відбулася з повним аншлагом. Атмосфера заходу була по-справжньому святковою: декор, подарунки, пригощання та передчуття дива створили настрій улюбленого дитячого свята. Допрем’єрний вечір став нагодою для гостей першими зануритися в події фільму «S Миколай та загублений лист» і відчути наближення різдвяних свят.

За сюжетом, напередодні свята Святий Миколай разом із помічниками знаходить лист, який загубився багато років тому. Його написав маленький хлопчик Борис, але послання так і не дійшло до адресата, а його дитяче бажання залишилося нездійсненим. За цей час хлопчик виріс і став успішним бізнесменом, який, утім, давно перестав вірити в дива. Тепер Миколаю потрібно розшукати автора листа та допомогти йому здійснити давню мрію. Адже від цього залежить не лише доля Бориса, а й власна чарівна сила Святого Миколая.

Захід відвідали творча команда та актори фільму: Віктор Жданов, Артемій Єгоров, Тетяна Малкова, Ірина Сопонару, Олександр Швець, Марія Мархай, Назар Ніконенко, Анастасія Дем’яненко. Серед гостей вечора були також співачка TARABAROVA та фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич, які також долучилися до створення музичного оформлення стрічки та завітали на показ разом із родинами.

Після перегляду фільму актори та артисти поділились своїми враженнями.

«Я досить скептично налаштована взагалі до всіх фільмів, в яких я беру участь. Завжди знайду до чого придертись. Але тут для мене було дуже високим показником те, що я на половині фільму розплакалася і не могла зупинитися. Я гадала, що спокійно подивлюся це кіно, тому що я бачила сценарій, я там грала, я бачила попередньо якісь сцени. Значить, ми зробили гарне кіно», — розповіла Тетяна Малкова, виконавиця головної жіночої ролі у фільмі.

«Діти виходили з залу і щиро раділи, дякували, всім сподобалось. Які тут ще можуть бути очікування?! Все чудово. Сподіваємось, що фільм подивиться якомога більше людей і не тільки в Україні. Стартує великий прокат по всьому світові. Тож, чекаєм на Ваші відгуки», — зазначив Артемій Єгоров, виконавець головної ролі.

«Фільм дуже вайбовий, дуже класна музика, TARABAROVA написала офігенський саундтрек. Мені дуже сподобався, і відчувається наближення свята після перегляду. Стрічка про те, що дива трапляються, і треба не втрачати надії, світло всередині треба вміти берегти, плекати його. Тому, я сподіваюсь, цей фільм трошки додасть віри в дива», — поділилась Ірина Сопонару, виконавиця однієї з ролей у фільмі.

«Щаслива, що маю змогу бути частиною цього фільму й тепло обійняти вас своєю музикою. Чудовий привід зібратися всією родиною, провести час разом і повірити, що дива справді трапляються», — прокоментувала співачка Світлана Тарабарова.

«Прекрасний фільм, створений для того, щоб ми знову повірили в дива. І головне, що зараз такі фільми дуже потрібні, тому що навколо багато негативу, стресу, втоми. А наші діти точно не заслуговують на це. Наші діти мають вірити в дива і що все буде добре. Та і ми самі, напевно, вже давно зневірені, а хотілося б трошечки поринути в дитинство і жити повноцінним життям. Хочеться, щоб дитинство в дупі заграло, як то кажуть. Ну і ще, напевно, для мене супер важливою складовою є те, що це український фільм про українських дітей українською мовою, створений українцями, і немає тут ніякого радянського нальоту», — поділився враженнями Женя Галич.

На допрем’єрному показі також були присутні зіркові гості, представники українського шоу-бізнесу, кіноіндустрії та бізнесу, ЗМІ та інфлюенсери. Серед них телеведуча Валентина Хамайко, громадський діяч та ветеран Олександр Терен, співачка Анна Завальська, режисерка масових подій Світлана Рихлюк, блогери Марія Паньків та Ярослав Князев, актори Олена Світлицька та Сергій Кисіль, ведучий В’ячеслав Соломка, режисер Денис Тарасов, засновниця бренду OLIZ Христина Оліярник, учасниці проєкту «Холостяк» Ірина Кулешина та Валерія Полянська, інфлюенсерки Оксана Андрієць, Тетяна Шкабуріна, Ірина Царікова, Ксюша Савенко, співачка та модель Галина Зайва, теле- та радіоведуча Анна Тульєва, кастинг-директорка Анна Сахарова, психологиня та медіаекспертка Олена Шершньова.

Більшість гостей завітали на показ разом із дітьми. Адже «S Миколай та загублений лист» – це сімейне кіно, яке обʼєднує покоління, заряджає позитивом та вірою в дива.

«Дякуємо всій команді за те, що нагадали нам про, те, як важливо вірити в дива! І, зрештою, різдвяні фільми саме для того й існують щоб хоча б на півтори години нагадати нам: дива потрібні не лише дітям. Тож, відтворюйте в собі диво будь-яким можливим способом!», — поділилась після показу співачка Анна Завальська у соцмережах.

«Сьогодні як ніколи важливо зберігати різдвяний настрій та віру в диво. І режисеру Олександру Кирієнку та всій знімальній групі стрічки «S Миколай та загублений лист» вдалося занурити нас у цю атмосферу. Мені як психологині особливо цікаво було спостерігати за діалогом головного героя зі своєю внутрішньою дитиною. І в ці дні я б рекомендувала кожному дослухатися до своєї внутрішньої дитини, яка вміє щиро радіти, мріяти та вірити в дива», — зазначила медіаекспертка Олена Шершньова.

«Мені здається, що зараз нам усім дуже не вистачає таких добрих і світлих історій. Ми дорослішаємо, постійно кудись поспішаємо, переживаємо через купу всього і часом забуваємо, як це — просто вірити в дива. А цей фільм якраз нагадує, що мріяти ніколи не пізно. І я дуже рада, що в Україні знімають таке кіно, яке можна подивитися всією родиною, посміятися, розчулитися і хоча б на якийсь час повернутися в дитинство. Бо, як на мене, в такий важкий час, нам усім зараз дуже потрібні такі емоції. Дуже тішусь, що саундтрек до фільму написала Світлана Тарабарова, бо вона і є уособленням того світла, якого всім дуже не вистачає», — прокоментувала теле- та радіоведуча Анна Тульєва.

Гості пригощались сидром Toosecco й Gardenz, та артезіанською водою Avalon, кондитерський дім «Вацак» частував солодощами, а для дітей ТМ «Яготинське для дітей» підготувала тематичну зону бренду, де пригощали молочними десертами.

Ресторан Mercato Italiano, розташований у ТРЦ Gulliver, дарував гостям із дітками тематичні смаколики та запрошення на дитячий різдвяний майстер-клас.

Художниця бренду творчих просторів Akvarel Олександра Сурган підготувала для акторів портрети в образах героїв фільму, які особисто вручила на події.

У межах заходу також був розміщений стенд благодійної акції «Різдвяна свічка» від БФ «Карітас України», де можна було долучитись до доброї справи напередодні різдвяних свят.

Компанія Bolt люб’язно надала промокоди на безпечні та комфортні поїздки на подію та з події, а бренд OLIZ розробив унікальну колекцію хустинок із символами свята Святого Миколая, які від сьогодні з’являться в широкому продажу.

Генеральний інформаційний партнер стрічки — національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV. Генеральний радіопартнер — Наше радіо.

Українська прем’єра фільму «S Миколай та загублений лист» у кінотеатрах відбудеться 19 листопада 2026 року.

Партнер фільму: Кондитерський Дім «Вацак»

Генеральний медіапартнер: телеканал ТЕТ

Медіапартнери: VIVA!, ПроШоКіно

Кроспромопартнери: сервіс Bolt, мережа магазинів EVA BEAUTY, мережа магазинів для творчості та розвитку Akvarel, платіжна система City24, мережа магазинів надійної техніки MOYO

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