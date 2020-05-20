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Офис генпрокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований относительно «пленок Деркача», сообщает «Украинская правда» на источник в ОГП.

Расследование начато по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

К материалам производства приобщат предоставленную нардепом Андреем Деркачем флешку с аудиозаписями, где звучат голоса, похожие на голоса пятого президента и лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря США Джона Керри.

Напомним, 19 мая Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.
ForUm

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