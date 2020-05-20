Президент Украины Владимир Зеленский обещает сделать кадровые выводы в случае, если подозреваемые по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета окажутся невиновными. Об этом он заявил 20 мая в Киеве на пресс-конференции по итогам года его президентства.

Зеленский заверил, что несет ответственность как президент за расследование дела.

«Я готов нести любую ответственность, но я не несу ответственность за то, что идет следствие. Я готов делать серьезные кадровые выводы. Без этого не обойдется. Если нашли не тех людей и держали их в тюрьме, то в отношении тех, кто это сделал, должны быть кадровые изменения», - сказал президент.

По его словам, ответственным за дело Шеремета является министр внутренних дел Арсен Аваков.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.