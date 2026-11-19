Президент США Дональд Трамп зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном у китайському Шеньчжені 19 листопада.

Він заявив, що США та Китай прагнуть завершення війни Росії проти України, повідомляє CNN.

"Ми хочемо надати допомогу у зв'язку з війною між Росією та Україною. Хотіли б, щоб вона закінчилася. Гадаю, я цілком можу висловитися від імені нас обох. Щомісяця гине 25 000 людей, переважно солдатів. А президент Путін прибуде сюди трохи пізніше. Тож у нас відбудеться тристороння зустріч", - сказав він.

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