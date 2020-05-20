Кабинет Министров на сегодняшнем заседании утвердил график запуска транспортного сообщения в Украине. Об это в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, регионы Украины, в которых за последние 7 дней на 100 тысяч населения насчитывается в среднем менее 12-ти новых случаев COVID-19, среднее количество ПЦР и ИФА тестов составляет более 12-ти, а загруженность коек в больницах, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом составляет менее 50%, могут ослабить противоэпидемические мероприятия и постепенно восстанавливать работу транспорта:

с 22 мая - регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении;

с 25 мая - перевозка пассажиров в метро;

с 1 июня - железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении;

с 1 июня - межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом;

с 15 июня - принятие и отправление воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки авиационным транспортом.

Министр отметил, что обязательные требования безопасности остаются неизменными - масочный режим, температурный скрининг работников, постоянная дезинфекция транспорта.

При этом Криклий подчеркнул, что в случае осуществления перевозок автомобильным транспортом в регион, в котором не действует ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах 50% от количества мест для сидения при рассадке пассажиров со свободным местом рядом, спереди и сзади.

Напомним, 20 мая Кабинет Министров принял решение, которым вводит адаптивный карантин до 22 июня, в то же время с 22 мая начнется второй этап смягчения карантинных мер.

В рамках этого этапа ослабления планируется запуск общественного транспорта, движение городского и пригородного наземного транспорта. Власти разрешат проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), работу гостиниц, кроме хостелов. При этом работа ресторанов и бассейнов в отелях будет оставаться под запретом.

Также будет предоставлена ​​возможность проведения служб в храмах из расчета один человек на 10 кв. м.

А с 25 мая правительство планирует разрешить работу детских садов, а также работу метрополитена в тех местах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация.